In einem Fall soll geklärt werden, wer für die Schäden im „Manati“-Haus verantwortlich ist, das zum "Lagune"-Komplex gehört. Auch in diesem Verfahren geht es um unkontrollierten Wasseraustritt, aber auch um andere Unzulänglichkeiten. Im Mittelpunkt steht dabei ein Gutachten, das die Schäden im "Manati"-Haus den jeweiligen Verantwortlichen zuordnet. Auch in diesen Fall ist das Planungsbüro involviert und könnte von daraus resultierenden Schadenersatzansprüchen betroffen sein.

In einem zweiten bereits vor dem Landgericht anhängigen Beweissicherungsverfahren werden Betonschäden im Becken untersucht und wer dafür die Verantwortung trägt - Planer, Auftraggeber, Baufirmen? Eine abschließende Bewertung liegt noch nicht vor. Interessant ist eine Klausel des Vertrags, den die Stadt 2008 mit dem Planungsbüro abgeschlossen hat: Nach AZ-Informationen sind die Planer demnach nur für Sachschäden bis 300 000 Euro versichert.

Bei den im Raum stehenden Summen sind die rund 3.000 Euro Geldstrafe, die ein Mitarbeiter des Planungsbüros in einem Strafverfahren bezahlen musste, nahezu vernachlässigbar. Durch die gewaltige Menge Salzwasser wurden im angrenzenden Wald 60 Bäume zerstört. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte wegen der Umweltzerstörung Anzeige gegen ein halbes Dutzend Mitarbeiter von Planungsbüro und Stadt erstattet. Diese Strafverfahren, mit Ausnahme der gegen den Planer, wurden eingestellt. Peta-Rechtsexperte Edmund Haferbeck hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt.

Lesen Sie auch: Nürnberger Delfin-Lagune - Neuer Ärger um ein altes Leck