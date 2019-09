Die Tierschutzorganisation Peta hat in diesem Fall Strafanzeige wegen Umweltverschmutzung gestellt, am Ende erhielt ein Mitarbeiter des Planungsbüros einen 5.000-Euro-Strafbefehl. Zu den Akten, die in diesem Strafverfahren eine Rolle spielen und auch in den bei Gericht anhängigen zivilrechtlichen Auseinandersetzungen gehört eine Aussage der Leiterin des Lagune-Projekts. Die leitende Mitarbeiterin der Stadt stellt den bisher bekannten Sachverhalt auf den Kopf. Ihren Angaben zufolge stand das Desaster schon Wochen vor der Eröffnung Ende Juli 2011 fest. Von einem Arbeiter sei sie Anfang des Monats mit den Worten "Ihre Lagune hat ein Leck" begrüßt worden.