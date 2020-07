Die Beamten entdeckten in dem Wagen der Männer aufgerissene Umschläge und verschiedene Münzen in deren Rucksäcken. Im Verhör gestanden die Männer später die Diebstähle. Die Kriminalpolizei versucht jetzt zu ermitteln, an wen sie die gestohlenen Münzen verkauft haben und wie groß der Wert der Beute war.