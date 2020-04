Nudelhersteller spendet Ware Schauspielerin Andrea Gerhard hilft bei Hamburger Tafel aus

Die Lage während der Corona-Krise ist vor allem für Menschen ernst, die ohnehin wenig haben. Das hat auch die Hamburger Tafel bestätigt. "Zu den bereits vorhandenen 30.000 Tafelkunden in der Hansestadt kommen in diesen Wochen immer mehr neue Menschen hinzu, die in die soziale Schieflage geraten sind", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Bei manchen der Ausgabestellen in Hamburg seien gut 20 Prozent mehr Bedürftige gezählt worden als sonst. Glücklicherweise gibt es Helfer und auch Unternehmen, die die gute Sache unterstützen.