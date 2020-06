Now or never, The Secret, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Now or Never" (Das Erste) geht ein Sterbehelfer mit seiner Klientin in die Schweizer Berge. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. In "Der Knochenjäger" (kabel eins) jagen Angelina Jolie und Denzel Washington einen Killer.