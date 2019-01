Die Initiative für den neuen Geheimdienst-Studiengang geht auf eine Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzleramt, Bundesverteidigungsministerium und -innenministerium zurück. In diesem Zusammenhang wurde Anfang des Jahres auch die interdisziplinäre Forschungsplattform "Center for Intelligence and Security Studies" (CISS) mit Sitz in München und Berlin eingerichtet, die sich unter anderem mit der Früherkennung künftiger Krisenherde beschäftigt.