Novum im Finale Warum ist Bachelor Sebastian Preuss so unbeliebt?

Spoiler! Folgender Inhalt verrät Details über das Finale

"Der Bachelor" bleibt bis zum Ende seinem wenig entscheidungsfreudigen Verhalten treu: Pünktlich zur zehnten Jubiläumsstaffel von "Der Bachelor" sorgt Sebastian für ein Novum in der Show: Weder Diana noch Wioleta erhalten am Ende die letzte Rose. Er habe sich nicht verliebt und könne mit der Rose kein Versprechen für eine Beziehung abgeben. Auf einen Versuch und eine mögliche Trennung "habe er keine Lust", so Sebastian. Diana zieht am Ende das bittere Fazit: "Gestern bin ich das erste Mal schlafen gegangen und hatte ein richtig gutes Gefühl, weil du Dinge gesagt hast, die du dir hättest sparen können, wissend, dass ich hier heute ohne die letzte Rose rausgehe."

Was am Ende bleibt, ist ein "Bachelor" ohne Traumfrau an seiner Seite, der schlussendlich vor allem durch eine absurd anmutende Geschichte aus seiner Vergangenheit in Erinnerung bleiben wird. Preuss, der offen zu seinen kriminellen Verfehlungen als Jugendlicher steht, soll an seinem 18. Geburtstag einen Mann an der Isar in München mit einem lebenden Schwan verprügelt haben. "Ich habe noch nie ein Tier gekilled. Das ist völlig absurd", stellte Preuss kürzlich im Interview mit RTL klar. Die Story würde einfach nicht stimmen: "Ich liebe Menschen und auch Tiere."

Preuss unterschrieb zwar alle Vorwürfe, angeblich war das aber nur ein juristischer Trick: "Ich saß damals in Untersuchungshaft und ich wollte nur noch raus. Mein juristischer Beistand damals hat mir nahegelegt: 'Sebastian, räumen wir alles ein und wir streiten uns um keinen einzigen Punkt. Dann kommst du raus." Genau das sei dann auch eingetreten: Preuss wurde damals lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und entkam damit dem Knast.