München - Wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitagmorgen mitteilte, ist es gegen 9.20 Uhr auf der S-Bahn-Stammstrecke in Richtung Pasing zu großen Verzögerungen gekommen. Grund dafür war ein Notarzteinsatz am Marienplatz. Laut DB mussten sich die Fahrgäste auf Verspätungen von bis zu 20 Minuten einstellen.