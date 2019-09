Not-OP bei "Batwoman"-Darstellerin Nach Stunt-Unfall: Ruby Rose entging nur knapp einer Lähmung

Die Aufnahmen zeigen jedoch vor allem, welche gute Arbeit die Ärzte an Rose geleistet haben. Am Ende des Videos sieht man die Schauspielerin schon fast alleine laufen; sie hat sich bei einer Krankenpflegerin eingehakt. Dafür will sie sich in ihrem Post bedanken, denn ihr Arzt, Dr. Bray, habe es ihr ermöglicht, "weiterhin das zu tun, was ich liebe. Ich stehe für immer in ihrer Schuld".