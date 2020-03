Not macht erfinderisch Kreativ bis witzig: Die besten Spenden-Aktionen in der Corona-Krise

Auch bei Union Berlin wird auf witzig-kreative Weise geholfen. Dort hat man ähnlich wie beim BVB den "virtuellen Imbisswagen" erschaffen. Damit können Fans dem Verein, der angesichts der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten ist, mit einer Geldspende helfen. "So geht's: Gewünschte virtuelle Verpflegung in den Warenkorb packen, an der Kasse bezahlen - fertig. Trinken wir darauf, dass wir uns bald wieder alle gesund in unserem Wohnzimmer wiedersehen", heißt es dazu auf der Homepage des Vereins.