Online-Tanzkurse für die Corona-Quarantäne

"Natürlich kam das für uns überraschend, aber die Gesundheit aller geht natürlich vor", sagt Wurmseder. Doch der 34-Jährige machte aus der Not eine kreative Tugend. "Wenn die Kunden schon nicht zu uns kommen können, kommen wir halt zu ihnen", erzählt Wurmseder. Zusammen mit seinem neunköpfigen Team drehte er kurzerhand dutzende Tanzvideos. "Wir haben für Kinder Choreographien samt Bastelideen entwickelt. So können sich die Kinder zu Hause sinnvoll beschäftigen, bewegen sich und haben Abwechslung in dieser ungewohnten Situation. Für unsere Tanzschüler tanzen wir zudem die Kursinhalte vor und erklären die Schritte ausführlich", so Wurmseder.