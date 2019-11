Volbeat-Power am Fließband mit Klassikern gespickt

Zu Beginn zwei Songs vom Einspielband, einer von Motörhead, der andere von Nick Cave. Fast wie ein Motto. Und dann, zack auf zack, ein Song nach dem anderen, oft auch ineinander übergehend: "Pelvis On Fire", "The Garden's Tale", "Black Rose", "When We Were Kids" und viele mehr. Gegen Schluß des offiziellen Teil das fantastische und episch breit angelegte "Last Day Under The Sun". Und zwischendrin hin und wieder auch mal Zitate aus der großen Schatztruhe der Musik, wie z.B. "Ring Of Fire" von Johnny Cash.