Nord Nord Mord, No Body is perfect, ... TV-Tipps am Montag

In "Nord Nord Mord" (ZDF) geraten junge Umweltaktivisten unter Mordverdacht. Die Kandidaten bei "No Body is perfect - Das Nacktexperiment" (Sat.1) wollen ihren Körper lieben lernen. In "Terminator: Die Erlösung" (kabel eins) kämpft Christian Bale gegen das künstliche Netzwerk Skynet.