Nord Nord Mord, Harter Brocken, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Voll auf Haß

Mehmet Bicici (Djamchid Soheili) ist glücklich. Lange hat es gedauert, bis er sich - vor Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen - in Hamburg seinen Traum erfüllen konnte: ein eigenes Restaurant. Doch nun erscheinen drei zwielichtige Gestalten und fordern von ihm Schutzgeld. Wenn er nicht zahle, seien er und seine Familie in Gefahr. Bicici bleibt hart, droht mit der Polizei. Am Abend scheint alles vergessen. Mehmet richtet für seinen Sohn Erdal (Tayfun Bademsoy ) im eigenen Restaurant eine große Verlobungsfeier aus. Plötzlich sind sie da: ein Haufen Kahlköpfe in grünen Bomberjacken, umgekrempelten Jeans und halb hohen Springerstiefeln.