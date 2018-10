Nord Nord Mord, Barnaby, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, MDR, Tatort: Laura, mein Engel

Als ein zwölfjähriges Mädchen plötzlich in Ehrlichers (Peter Sodann) Büro steht, glaubt der Kommissar, es habe sich verlaufen. Seine Verwunderung hält sich in Grenzen, als dieses Mädchen auf keine seiner Fragen antwortet und ebenso spukhaft verschwindet, wie es im Büro erschien. Kurz darauf ist diese merkwürdige Begegnung schon wieder in Vergessenheit geraten, denn Ehrlicher und Kain werden zu einem Motel gerufen, wo eine Frau tot aufgefunden wurde. Unter ihren persönlichen Sachen entdeckt Kain (Bernd-Michael Lade) ein Foto des Mädchens, das kurz zuvor im sichtlich verwirrten Zustand in ihrem Büro erschienen war.