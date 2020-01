Nord bei Nordwest, Urlaubsreif, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, Die verlorene Tochter: Die Wahrheit und nichts ..., Actionkomödie

Erste Erinnerungen an die Vergangenheit sprechen dafür, dass Isa (Henriette Confurius) missbraucht wurde. Schockiert und überfordert sucht sie Rat und Trost bei Robert Wolff (Max von der Groeben), dem Einzigen in Lotheim, dem sie traut. Dessen Vater Peter (Peter Wolff) hat herausgefunden, dass Isa nach einem schweren Unfall mit anschließender Amnesie von Leo Messmer in Frankreich als seine Tochter großgezogen wurde. Für Lore von Gems (Hildegard Schmahl) ist der Auftrag damit erledigt. Doch Peter Wolff (Götz Schubert) will die ganze Wahrheit erfahren.