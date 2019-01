Nord bei Nordwest, Tatort, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Die Gazelle

Kripo-Kommissar Groth (Kurt Böwe) lernt auf einem Polizeiseminar an der Ostsee die Potsdamer Kommissarin Tanja Voigt (Katrin Saß) kennen. Gerade als es den beiden langweilig wird, spült ihnen das Schicksal eine Leiche an den Hotelstrand. Während die Rostocker Polizei an einen Sportunfall glaubt, sind Groth und Tanja davon überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Eine schöne Frau, die ebenfalls Gast im Strandhotel ist und von Groth "Die Gazelle" genannt wird, interessiert sich ebenfalls für den Toten.