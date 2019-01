Nord bei Nordwest, Tatort, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

21:55 Uhr, arte: Charlotte Link - Das andere Kind

Die erfolgreiche Londoner Ärztin Leslie Cramer (Marie Bäumer) reist ins ländliche Scarborough, um ihre Großmutter Fiona (Hannelore Hoger) zu besuchen und der Verlobungsfeier ihrer Jugendfreundin Gwen (Bronagh Gallagher) beizuwohnen. Das verschlafene Provinzstädtchen ist nach dem grausamen Mord an einer Studentin in heller Aufregung. Die alte Fiona scheint indessen von schweren Schuldgefühlen geplagt zu werden, die in ihrer Jugend wurzeln. Die Situation spitzt sich weiter zu. Nach einem heftigen Streit auf Gwens Verlobungsfeier wird Fiona am folgenden Tag erschlagen aufgefunden.

23:00 Uhr, ZDF: Tod eines Mädchens (2)

Der Mord an der 14-jährigen Jenni hat den kleinen Ort an der Ostseeküste tief erschüttert. Alle haben Angst, Misstrauen macht sich breit. Die Ermittlungen haben sich dramatisch zugespitzt. Der Sohn der leitenden Ermittlerin, Hella Christensen (Barbara Auer), wird zum Hauptverdächtigen. Hella glaubt fest daran, dass sich die Beschuldigungen als Missverständnisse aufklären werden und ihr Sohn Martin (Chris Veres) unschuldig ist. Ihr Ehemann Johannes (Rainer Bock) holt jedoch bereits strafrechtliche Unterstützung ein. Denn er hat ein Indiz unterschlagen, das seinen Sohn schwer belasten könnte: einen blutigen Pullover.