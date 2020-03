Nord bei Nordwest, Die 5. Welle, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Uruguay, Urlaubsserie

"Das Traumschiff" nimmt diesmal Kurs auf Montevideo. Kapitän Burger (Sascha Hehn ), seiner Crew und den Gästen an Bord steht eine ereignisreiche Reise in das Land der Gauchos und des Tangos bevor. Robert (Robert Hambach) und Ariane Hambach (Tessa Mittelstaedt) sind auf Anraten ihres Ehe-Therapeuten an Bord, um sich wieder näher zu kommen. Während in den ersten Jahren ihrer Beziehung das Motto "Gegensätze ziehen sich an" dominiert hat, fühlen sie sich mittlerweile vom Partner nur noch missverstanden.