Nord bei Nordwest, Der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Abspecksoap

Frank Rosin will, dass die Teams im direkten Fitness-Duell alles aus sich herausholen. Dafür scheucht "Bootcamp"-Profi Nico die Kandidaten durch einen schweißtreibenden Parcours. Während einige der Abnehmwütigen Teamgeist beweisen, bringt die Anstrengung andere an die emotionale Grenze. Treiben die Teams sich gegenseitig zu Höchstleistungen oder bringen manche den Sieg in Gefahr? Als Preis winkt ein Wellnessaufenthalt, den die Kandidaten zu gern gewinnen würden.