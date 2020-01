Nominierungen bekannt gegeben Diese Shows haben Chancen auf den Grimme-Preis 2020

"Joko & Klaas LIVE - 15 Minuten" (Staffel 1, Episode 1) hat ebenfalls Chancen auf einen Grimme-Preis. Im "Wettbewerb Unterhaltung" haben es zudem die Shows "Late Night Berlin", "Prince Charming", "The Masked Singer", "Woidboyz on the road - Per Anhalter durch Bayern", "Chez Krömer", "Die Geschichte eines Abends ... mit Olli Schulz" und "Festival der Liebe" auf die Liste geschafft.