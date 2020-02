Nominierung für "Hustlers" Independent Spirit Awards: Jennifer Lopez strahlt in Glitzer-Outfit

Vor einer Woche begeisterte sie noch als Sängerin in der Halbzeit-Show des Super Bowls. Bei der Verleihung der Independent Spirit Awards am Samstagabend in Santa Monica hingegen präsentierte sich Jennifer Lopez (50) wieder als Schauspielerin: JLo war für ihre Rolle im Film "Hustlers" als beste Nebendarstellerin nominiert. Zu diesem Anlass hatte sie sich besonders in Schale geworfen: Die 50-Jährige zeigte ihren Traumkörper in einem glamourösen Zweiteiler, bestehend aus einem eleganten silbernen Glitzer-Pullover von Valentino mit Rollkragen und einem ausladenden lilafarbenen Rock von Jimmy Choo, der bis zum Boden reichte. Ein silberner Gürtel im Metallic-Look zierte ihre schmale Taille.