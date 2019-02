Nominiert als beste Hauptdarstellerin Penélope Cruz: Bei den Goya Awards in Chanel Couture

Das elegante Neckholder-Kleid im Mermaid-Stil bestach vor allem durch seinen enganliegenden und figurbetonten Schnitt. Die Taille wurde zusätzlich von einem breiten Gürtel in einem etwas hellerem Farbton betont. Während Cruz ihre Accessoires ebenfalls in Silber gewählt hatte und auch ihre Fingernägel in der glänzenden Farbe lackiert waren, setzte sie beim Make-up auf sanfte Brauntöne.