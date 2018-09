Noch sind es sieben... "Global Gladiators": Trouble ohne Paddel bei Team Rot

Was ebenfalls blieb war der Streit. "Wie Säure" würde sich das rote Team gegenseitig zerfressen, zog Kontrahent Ben einen bildlichen, recht passenden Vergleich. Denn wie schon in der Folge zuvor gingen sich Sabia und Miriam wieder ordentlich an die Promi-Gurgel. "Da liegt irgendwie keine Chemie mehr in der Luft", befand Joey.