Noch musste kein Paar gehen "Sommerhaus der Stars": Alle gegen Bert und Bobby

"Vielleicht kannst du mir ja verzeihen", hoffte Bert noch. Und er hatte scheinbar Glück: Bei der Nominierung für die "Abschussliste" hatten so gut wie alle Bert und Bobby auf dem Kieker. Patricia Blanco trieb es auf die Spitze. Sie unterstellte Bobby gar ein falsches Spiel. Sie würde sich nicht einbringen, sei unnahbar, so der Vorwurf. Und Bobby entgegnete plötzlich ganz direkt, dass die Blanco einfach nicht ihr Fall sei. Nach ein paar Gläschen schoss diese gegenüber Bert zurück: "Deine Freundin kann mich am A+++ lecken. [...] Ich mag dich Bert, aber deine Freundin muss noch einiges lernen".

"Fahrt zur Hölle alle"

Der geballte Unmut der anderen Paare brachte Bert und Bobby offenbar wieder näher zusammen. "Hier gibt's keine Loyalität", so Wollersheim. "Fahrt zur Hölle alle", meinte er schlicht und erklärte: "Der Kampf läuft". Ob die beiden am Ende der Show noch ein Paar sind, bleibt weiter abzuwarten. Es sind einige Brandherde vorhanden im "Sommerhaus".

Jens Büchner (48) und Daniela Büchner (40) zicken sich ununterbrochen an. Sie scheint permanent nahe am Nervenzusammenbruch zu sein. Mal wirft sie ihrem Mann vor eine "Heulsuse" zu sein, mal ist sie selbst am Ende und könnte "losheulen". Ob die beiden bis zum Schluss durchhalten? Und auch bei Stephanie und Julian kann die Stimmung jederzeit kippen.

Immerhin ließ diese Woche Micaela Schäfer fast alle Hüllen fallen. Nächste Woche wird es dann extra spannend: Das erste Paar muss gehen.