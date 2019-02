Noch mindestens drei Jahre Bill Cosby soll in Haft "eine fabelhafte Zeit haben"

Seit vier Monaten sitzt Schauspieler Bill Cosby (81) mittlerweile im Gefängnis. Insgesamt erwarten ihn wegen schwerer sexueller Nötigung mindestens drei und maximal zehn Jahr Haft in der Justizvollzuganstalt SCI Phoenix in Pennsylvnia. Jetzt wurde bekannt: So schlecht geht es dem Schauspieler nicht - im Gegenteil. Wie sein Sprecher mitteilte, fühle Cosby sich äußerst wohl im Knast und habe sich ganz gut eingelebt.