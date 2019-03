Zwischennutzung - und danach?

Und auch die Stadt zieht das Projekt wohl neuerdings in Zweifel. Das Kommunalreferat bestätigt auf AZ-Nachfrage: "Momentan gibt es keinen neuen Vertrag für die Zwischennutzung ab 1. April mit Wannda Circus." Erst am Freitag hätten dazu Gespräche im Referat mit den Verantwortlichen stattgefunden. "Vor einer erneuten Vermietung müssen zunächst einige Sachverhalte geklärt werden", so Sprecherin Birgit Unterhuber.