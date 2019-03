"Noch keine Beiträge vorhanden" Kate Beckinsale hat ihre Instagram-Bilder gelöscht

Knutschend beim Eishockey

Bei dem Besuch eines Eishockeyspiels in New York knutschten Beckinsale und Davidson Anfang März wie verliebte Teenager in aller Öffentlichkeit und machten ihre Beziehung damit öffentlich. Gerüchte über eine Beziehung zwischen dem Ex-Freund von Ariana Grande (25, "7 Rings") und der Schauspielerin kamen erstmals auf, als die beiden auf einer Aftershowparty der Golden Globes im Januar zusammen gesehen wurden.