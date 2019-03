Noch keine Anklage erhoben Kristaps Porzingis: Schwere Vorwürfe gegen Dirk Nowitzkis Teamkollege

Die New Yorker Polizei soll gegen den lettischen Basketball-Star Kristaps Porzingis (23) ermitteln, wie unter anderem die "New York Post" aus Behördenkreisen in Erfahrung gebracht haben will. Demnach soll eine ehemalige Nachbarin des 23-jährigen NBA-Spielers und Teamkollegen von Dirk Nowitzki (40) bei den Dallas Mavericks ausgesagt haben, dass er sie im Februar 2018 in seinem Penthouse in Manhattan angeblich vergewaltigt haben soll. Zu diesem Zeitpunkt spielte Porzingis noch für die New York Knicks. Ermittler des NYPD sollen den Fall untersuchen, eine Anklage sei aber noch nicht erhoben worden.