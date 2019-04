Noch kein Titel bekannt Dritte "The Walking Dead"-Serie startet 2020

In der Hauptserie "The Walking Dead" schlurften die Zombies gerade erst durch das Finale der neunten Staffel. Doch ein Ende ist auch hier nicht in Sicht. Schon für den kommenden Oktober ist der Start von Season zehn geplant. Zuvor soll allerdings noch die fünfte Staffel vom ersten Spin-off "Fear the Wlaking Dead" anlaufen - und zwar schon Anfang Juni.