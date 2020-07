Noch kein Babybauch-Bild Trotz weiter Kleidung: Gigi Hadid hat nichts zu verbergen

Ein britisches Modemagazin schrieb daraufhin auf Twitter von der "genialen Verkleidung" des Models - was Gigi Hadid offenbar ärgerte. Sie antwortete auf den Tweet: "Verkleidung...? Ich sagte, in einem weiten Overall sind die Vorder- und Seitenansicht optisch unterschiedliche Geschichten - nicht, dass das beabsichtigt war oder ich versuchte, etwas zu verbergen. Ich werde stolz und glücklich sein, Einblicke zu geben, wenn ich Lust dazu habe, danke." Im Moment sei sie stolz darauf, "diese Zeit mit meiner Familie und meinen Lieben zu erleben und zu teilen", fügte sie hinzu.