München/Düsseldorf - Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern, hat sich für einen Verbleib von Mittelfeldspieler James Rodríguez über den Sommer hinaus ausgesprochen. "Ich oute mich als großer Fan von ihm. Wir wissen alle im Verein, was er für Qualitäten hat", sagte der 63-Jährige am Donnerstag auf dem Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf, fügte aber an: "Entscheidend wird sein, dass es für ihn und für uns die beste Entscheidung ist."