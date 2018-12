"Dirty Dancing" machte Jennifer Grey (58) berühmt - seitdem läuft ihre Filmkarriere eher schleppend, der große Erfolg ließ auf sich warten. Doch nun könnte die Kult-Schauspielerin, die als Baby an der Seite von Patrick Swayze (1952 - 2009) Filmgeschichte schrieb, bald in einer erfolgreichen Serie zu sehen sein. Wie das Portal "Entertainment Weekly" berichtet, hat Grey offenbar eine noch geheime Rolle in "Grey's Anatomy" an Land gezogen.