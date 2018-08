Noch ein langer Weg Nach Überdosis: Demi Lovato ist auf dem Weg der Besserung

Sie selbst hatte sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt nur ein einziges Mal via Instagram zu Wort gemeldet. In einer Nachricht an ihre Fans, sprach sie über ihre Sucht und das Geschehene: "Was ich gelernt habe, ist, dass diese Krankheit nicht mit der Zeit weggeht oder verschwindet. Es ist etwas, was ich weiterhin überwinden muss und das habe ich bisher noch nicht geschafft." Weiter dankte sie Gott, ihren Fans, ihrer Familie, ihrem Team und dem Krankenhauspersonal. "Ich brauche nun Zeit, um gesund zu werden", erklärte Lovato, die "weiterkämpfen" wolle.