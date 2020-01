Noch-Ehefrau in Plauderlaune Michael Wendler sauer: Erzählt Claudia Norberg im Dschungelcamp Lügen?

Muss Norberg durch die aktuelle Situation wirklich "alleine durch", wie sie ihren Mitcampern im Dschungel erzählt hatte? Wendler stellt in der "Bild"-Zeitung klar, "die Behauptung, sie würde keinen Unterhalt bekommen, entspricht nicht der Wahrheit". Wöchentlich würde die 49-Jährige demnach "mehrere hundert Dollar" erhalten. Und sowieso hätte seine Noch-Ehefrau keinen Grund zur Klage: Nach der Scheidung bekomme sie "so viel Geld, dass sie bis an ihr Lebensende richtig gut davon leben kann", so der 47-Jährige weiter.