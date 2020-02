Alle 14 Corona-Fälle vom Virustyp Sars-CoV-2 in Bayern stehen in Zusammenhang mit dem Stockdorfer Autozulieferer Webasto. Eine chinesische Kollegin hatte den Erreger bei einer Dienstreise eingeschleppt. Vorstandschef Holger Engelmann sagte, er freue sich, dass der erste Mitarbeiter gesund entlassen worden und zu seiner Familie zurückgekehrt sei. Der Stammsitz war wegen der Infektionen zwei Wochen geschlossen und hatte am Mittwoch wieder geöffnet. Mit der Schließung sollte die Infektionskette unterbrochen werden.