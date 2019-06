Noch 20 Folgen kommen Nach vier Staffeln macht Netflix "The Ranch" mit Ashton Kutcher dicht

Für Fans der US-amerikanischen Sitcom "The Ranch" hat Hauptdarsteller Ashton Kutcher (41, "Toy Boy") gute und schlechte Nachrichten via Twitter verkündet. So wird die seit April 2016 laufende Serie im kommenden Jahr definitiv nicht mehr von Netflix fortgeführt. Eine abrupte Absetzung von "The Ranch" müssen die Anhänger demnach aber auch nicht fürchten und dürfen sich stattdessen zumindest auf einen richtigen Abschluss freuen.