Loiza Lamers war früher ein Junge: Transition und Schlaganfall

Die Holländerin, die 1995 in der niederländischen Stadt Driel als "Lucas" zur Welt kam, merkte bereits in ihrer frühen Kindheit, dass sie sich in ihrem männlichen Körper nicht wohlfühlte. Schon vor ihrem zehnten Lebensjahr fing sie mit der Transition an, 2005 wurde sie vom holländischen Fernsehen für eine Dokumentation zum Thema Transsexualität begleitet: "Von Lucas zu Luus". Mit 18 folgte dann die finale Geschlechtsumwandlung.

Zwei Jahre nach ihrem HNTM-Sieg dann der Schock: Das Model erlitt im November 2017 einen Schlaganfall und musste ins Krankenhaus, lag sogar kurze Zeit im Koma. Doch sie kämpfte sich zurück und erlitt keine bleibenden Schäden.

Loiza Lamers privat: Hat sie einen Freund oder eine Freundin?

Ob Loiza derzeit Single oder vergeben ist, ist nicht bekannt. Auch, ob sie auf Männer oder Frauen steht, hat das Transgender-Model bisher nicht verraten.

Loiza Lamers als Kandidatin bei "Let's Dance" 2020

Wie man sieht, ist Loiza Lamers eine echte Kämpferin. Das wird sie sicher auch bei "Let's Dance" unter Beweis stellen: Die aktuelle Staffel läuft seit dem 21. Februar.

