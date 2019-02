"Ich kam damals an den Unfallort, als es schon passiert war", erinnerte sich Stuck. "Hubert Ertl und Arturo Merzario hatten Niki da schon aus dem Auto gezogen. Da war er eigentlich noch gut ansprechbar, es sah ja alles gar nicht so schlimm aus." Auf Stucks Anweisung fuhr der Rettungswagen damals nicht die vorgesehene Strecke, sondern entgegen der Rennrichtung zur nächsten Ausfahrt. So kam Lauda deutlich schneller ins Krankenhaus, "was ja auch gut war, so konnte man schneller mit dem Absaugen der Lunge beginnen", sagte Stuck.