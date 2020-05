Nike Air Jordan 1S Teuerste Turnschuhe: Jordan-Sneakers bringen halbe Million Euro

Ein altes Paar Sportschuhe von Basketball-Superstar Michael Jordan (57) brachte bei einer Auktion in New York einen neuen Rekordpreis ein. Die weiß-schwarz-roten Sneakers "Air Jordan 1S" wurden für 560.000 US-Dollar (knapp 520.000 Euro) an einen anonymen Bieter verkauft, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Jordan trug die Schuhe in seiner ersten NBA-Saison - es war das erste Modell, das Nike 1984 für den US-Sportler kreierte.