"Niemand redet darüber" Ashley Graham zeigt ihren After-Baby-Body und teilt ehrliche Nachricht

"Niemand redet über die Genesung und die Heilung (ja, auch die schmutzigen Dinge), die frischgebackene Mütter durchleben. Ich will euch zeigen, dass nicht alles Regenbogen und Schmetterlinge ist." Sie gibt zu: "Es ist hart gewesen. Es ist unglaublich, vor welchen Hindernissen wir noch stehen, wenn es darum geht, was Mütter wirklich durchleben." In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert: Sie geben ihr Komplimente und tauschen sich über Erfahrungen nach der Geburt aus. Und auch prominente Kolleginnen wie Jessica Alba oder Doutzen Kroes unterstützen sie in den Kommentaren.