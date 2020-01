Genau das umgekehrte Bild ergibt sich aktuell in der Euroleague. Dort sind die Bayern nach den Niederlagen am Mittwoch bei Panathinaikos Athen (83:98) und am Freitag bei Olympiakos Piräus (72:89) Tabellenletzter. In beiden Spielen präsentierte sich der FCBB zwar verbessert und zeigte im Vergleich zur Hinrunde deutlich mehr Gegenwehr. Das Ergebnis war am Ende aber jeweils dasselbe: eine deutliche Niederlage. Sechs in Folge und 14 insgesamt sind es in der Euroleague mittlerweile. Um noch in die eigentlich angepeilten Playoffs zu kommen, bräuchten die Bayern, denen nur sechs Siege gelangen, nun fast schon ein Wunder.