In Krefeld ging der EHC durch Yasin Ehliz in der 12. Minute zwar in Führung, in der 23. und 30. Minute drehten die Gastgeber aber das Spiel. Justin Shugg (43.) schaffte aus spitzem Winkel nur noch den Ausgleich. In der Verlängerung schoss Phillip Brugisser Krefeld nach 33 Sekunden zum Sieg. Das Tor zum 1:1 fand dabei erst nach siebenminütigem Videobeweis Anerkennung.