Nur drei der neun Pflichtspiele unter Kostics Verantwortung konnten gewonnen werden. Im Topspiel in Ludwigsburg (74:81) verlor Bayern erstmals in der Liga, zudem rutschte Bayern in der Euroleague auf Rang 18 ab. Bei Olimpia Mailand verspielte der FCBB vergangene Woche einen 20-Punkte-Vorsprung. An dieser Niederlage (78:79) trifft Kostic zumindest eine Teilschuld. Er hatte seine Mannschaft bei Gleichstand in den letzten 20 Sekunden gleich zwei Mal foulen lassen, um den letzten Wurf zu bekommen – und verzockte sich damit komplett. Alba Berlin gewann übrigens am Mittwochabend in Mailand mit 102:96 schon sein viertes Auswärtsspiel und steht weiter vor den Bayern.