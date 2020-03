Josef Welzmüller: Frust über Niederlage in Chemnitz sitzt tief

Warum die SpVgg nach dem 0:1 gegen die kleinen Bayern schon die zweite Pleite in Folge kassierte und damit aus den vergangenen fünf Begegnungen nur eine gewonnen hat? "Das frühe Gegentor in der fünften Minute hat uns brutal wehgetan", analysierte der gebürtige Münchner, der in Inning am Ammersee zuhause ist, "die erste Viertelstunde haben wir komplett verschlafen. Danach haben wir zwar ins Spiel gefunden, aber es nicht geschafft, etwas Zählbares mitzunehmen. Das ist schon alles sehr enttäuschend."