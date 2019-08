Lewandowski: "Meine Meinung bleibt genau so"

Durch die Niederlage gegen die Dortmunder fühlte sich Lewandowski in seiner Einschätzung bestätigt. Der Torjäger hatte bereits während der USA-Reise der Bayern weitere Neuzugänge gefordert. "Meine Meinung bleibt genau so. Heute war genau der richtige Zeitpunkt, an dem man sehen konnte, was passiert, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben", klagte er in Dortmund.