Isufi dachte in dem Moment an das Versprechen, dass er vor zehn Jahren seinem Vater am Sterbebett gegeben hat: eines Tages Weltmeister zu werden. "Ich werde jetzt ein paar Tage Pause machen, alles analysieren und dann werden wir planen, wie es weitergeht", sagte Isufi, "ich werde es beim nächsten Mal besser machen." Für sich, für seinen Vater.