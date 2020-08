Der niederländische Trainer, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist hierzulande bestens bekannt: Der einstige Stürmer ging in seiner aktiven Karriere unter anderem für die Bundesligisten Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt auf Torejagd. Unter dem Strich stehen 86 Tore des einstige Kopfballungeheuers in 243 Spielen, mit Werder holte van Lent 1992/93 die Meisterschale. Seine Trainerkarriere startete der 49-Jährige beim deutschen Oberligisten 1. FC Kleve. Nach den Stationen Rot Weiss Ahlen und Kickers Offenbach heuerte van Lent bei Ex-Klub Gladbach an, er trainierte seit 2013 die U19 der "Fohlen" und rückte knapp zwei Jahre später nach André Schuberts Beförderung zu den Profis selbst zur U23 auf.