Nie mehr wegschütten! Darum ist Nudelwasser ein echter Alleskönner für den Haushalt

In den letzten Wochen stand man im Supermarkt immer öfter vor leeren Nudelregalen. Schließlich eignet sich Pasta ideal für den Vorratsschrank in Zeiten der Corona-Krise. Sie haben eine lange Haltbarkeit, sind schnell zuzubereiten und schmecken gut. Doch was viele nicht wissen: Das Nudelwasser ist ein wahrer Alleskönner. Deshalb gilt die Devise, das Nudelwasser auf keinen Fall wegzuschütten. Aufgrund der Mineralstoffe und der Stärke, die durch die Nudeln ins Wasser gelangen, ist es reich davon und perfekt für die Weiterverarbeitung. Folgende Tipps helfen dabei, das entstandene Nudelwasser ideal für den Haushalt zu verwenden.