Nicole Scherzinger als Gast "GNTM": Vivian muss als Pussycat Doll abtanzen

Für welches von Heidi Klums (46) Mädchen sollte sich in Folge 13 der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Staffel bestätigen, dass es sich dabei wahrlich um eine Unglückszahl handelt? Zu Beginn der Episode deutete alles auf Kandidatin Larissa hin, der vom Kunden Dyson zuerst der viel zu lockenlose Kopf gewaschen wurde, ehe sie auch noch beim Höhen-Shooting durchfiel. Ihr Glück: In Person der selbsternannten "coolen Socke" Vivian fand sich ein Nachwuchsmodel, das noch weniger ablieferte - und am Ende im Pussycat-Doll-Outfit nach Hause walken musste.